Algérie: Campagne moisson-battage - Prévision de production de prés de 2 millions de qx à Chlef

Au volet de la collecte de la production, M. Aboura a annoncé une prévision de stockage de plus de 600.000 qx de céréales par la CCLS, grâce, a-t-il dit, à la mobilisation de 15 points de collecte à travers la wilaya, soutenus par nombre d'entrepôts, loués dans les régions de Mekhatria et Sobha.

Plus de 250 moissonneuses-batteuses, ajoutées à de nombreux tracteurs et autres matériels agricoles, ont été mobilisées au titre de cette campagne 2018, dont le coup d'envoi a été donné jeudi passé à partir de la région d'Ouled Farés par le wali de Chlef, Abdallah Benmansour. Une priorité sera accordée, à la faveur de cette campagne, aux surfaces de production de semences, a-t-on indiqué sur place.

Chlef — Une production de prés de deux millions de qx de céréales et légumes secs est attendue à Chlef au titre de la présente campagne moisson-battage, a-t-on appris samedi auprès du directeur de la Coopérative de céréales et légumes secs (CCLS ) de la wilaya.

