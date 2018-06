Algérie: Le RND disposé à participer à tout dialogue dans le respect de la Constitution et des institutions (Ouyahia)

Par ailleurs, et en réponse à une question sur les relations diplomatiques avec le Maroc, M. Ouyahia a affirmé que "les bonnes intentions que l'Algérie a affichées à travers son soutien au dossier de candidature du Maroc pour organiser les compétitions de la Coupe du monde butent contre l'ouverture par le Maroc de la voie au trafic de drogue et des déclarations indignes de la part de certains responsables marocains".

Evoquant la promotion de la langue amazighe, le responsable du parti a appelé "à la laisser cette affaire aux académiciens et experts dans le cadre de l'Académie algérienne de la langue amazighe", ajoutant qu'il a été procédé actuellement à la généralisation de l'enseignement de la langue amazighe "et viendra le temps de la rendre obligatoire".

Dans ce contexte, M. Ouyahia a affirmé que ses déclarations par rapport à la situation économique du pays "ne sont pas contradictoires", considérant que les mises gardes qu'il avait lancées à la fin de l'année dernière avaient pour objectif "de sensibiliser" sur la difficulté de la situation financière de cette l'époque et que "le discours optimiste actuel" découle de l'amélioration de la situation grâce à la décision relative au recours au financement non conventionnel qui a été prise par le président

Ouyahia a tenu à souligner que le "Président Bouteflika jouit de ses pleines capacités d'analyse et de gestion et la décision de briguer un nouveau mandat lui revient", ajoutant que sa qualité de Premier ministre fait qu'il rencontre le Président périodiquement et que le "gouvernement et toutes les institutions de l'Etat activent sous ses instructions et bénéficient de sa clairvoyance".

Parlement et non dans un cadre partisan dont l'objectif est de publier des communiqués".

