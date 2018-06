Sénégal: Matam - "And défar sunu gox" investit les ruelles de Dabia Kobilo

Dabia (Matam) — Le chef de département à la Sonatel, Mohamed Ndaw a invité, samedi, les habitants de la commune de Dabia Kobilo (Matam), à faire de sorte qu'il n'y ait plus de déchets notamment plastiques dans les quartiers de la localité.

M. Ndaw remettait des matériels de nettoiement (pelles, brouettes, râteaux, fourchettes et balais) offerts par le groupe Sonatel à la commune de Dabia Kobilo (Matam) lors de la cérémonie de lancement des activités du projet "And défar sunu gox".

La cérémonie s'est déroulée à la place du nouveau marché en construction en présence des adjoints aux maires de Matam et Dabia, des membres du programme national de gestion des déchets (PNGD), de l'UCG, du représentant du directeur de l'ARD, des conseillers municipaux et départementaux, des chefs de village, et des autorités coutumières et religieuses.

"And défar sunu gox" vient assister l'Etat du Sénégal dans sa politique d'accompagnement des communes dans la lutte contre l'insalubrité, a expliqué Mohamed Ndaw.

C'est le lancement d'une semaine d'opérations de nettoiement conduite par les équipes de l'UCG appuyés par les groupements de femmes, les délégués de quartiers et la commune afin de faire de Dabia une ville "propre et exemplaire", a-t-il dit.

Des corbeilles seront ensuite mises à disposition pour pérenniser les opérations et permettre aux populations de Dabia Kobilo de ramasser les sachets plastiques et de les vendre aux kiosques Recuplast, a indiqué Mohamed Ndaw qui a souligné la possibilité offerte de les recycler et d'en faire du matériel réutilisable.

Le dernier maillon de la chaine est d'avoir "un quartier zéro déchet" a estimé M. Ndaw, estimant que "cela est possible parce que Dabia n'est pas une grande commune et de telles opérations peuvent être pérennisées pour qu'on n'y voit plus de sachets plastiques".

"And défar sunu gox" a visité plusieurs communes du Sénégal et le programme est passé par Kaolack, Médina, Saint Lois, Ziguincor,Yoff, Golf, Touba,Tivaoune, Poenguine,Pire, Mekhé et Kolda. Dans ces localités 900 corbeilles ont été posées, 4500 Kits sanitaires et des milliers de T-shirts et de casquettes distribués dans plus de 300 quartiers pendant 500 heures d'assainissement effectuées par 700ressources spécialistes et des milliers de populations mobilisées a rappelé M. Ndaw

Pour sa part, l'adjointe au maire de Dabia Bokilo, Abibatou Sow a salué les efforts de la Sonatel et des autorités étatiques pour aider à améliorer le cadre de vie des populations.