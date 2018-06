Sénégal: Les collectivités territoriales invitées à prendre en compte le défi de la gestion durable des territoires

Le gouvernement du Sénégal et le royaume Belge ont signé à Dakar hier, vendredi, un nouveau… Plus »

"Une confrontation des attentes et des stratégies des principaux acteurs du développement économique des territoires, telles que les entreprises rurales et urbaines, collectivités territoriales et structures d'appui aux entreprises, fait ressortir la nécessité, pour un développement économique local efficace, de mener des actions concrètes entre différentes catégories d'acteurs et à différents niveaux d'intervention", a dit M. Thiaw.

Toutefois, reconnaît-il, "(...) force est de noter que jusqu'ici les collectivités peinent à jouer leur rôle de promotion et de catalyseur du développement économique et social".

Il s'agit notamment de l'amélioration de l'efficacité économique, de celle de l'équité sociale entre les territoires, les individus et les générations, ainsi que la protection de l'environnement et la gestion économe des ressources naturelles.

"Les collectivités territoriales doivent prendre en compte le défi de la gestion durable du territoire et doivent aussi faire en sorte que dans leurs politiques, programmes, leurs actions et leurs comportements, la gouvernance territoriale poursuive simultanément trois objectifs", a-t-il indiqué.

