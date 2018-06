Sénégal: Le réseau routier classé et revêtu sénégalais jugé de "bonne qualité" par un officiel

Le gouvernement du Sénégal et le royaume Belge ont signé à Dakar hier, vendredi, un nouveau… Plus »

Selon M. Ndiaye, "le FERA a appuyé les collectivités territoriales et l'Ageroute pour améliorer la qualité du réseau routier sénégalais. Et ce progrès est passé par l'augmentation de ressources financières".

La tournée qui avait démarré, mardi, est à l'initiative du Conseil d'administration du FERA. Cette visite de chantier a permis de constater l'état des routes entretenues et de mise en œuvre et d'exécution de ce programme.

"Avec l'avènement du FERA, on a noté un bond très important en matière de ressources financières. C'est pourquoi, le réseau classé et revêtu est jugé, en 2018, à 75% de bonne qualité ou de qualité moyenne", a-t-il dit.

