Cote d'Ivoire: Aboisso - 146 nouveaux instituteurs adjoints opérationnels pour le service

En baptisant les 146 pensionnaires de la 36ème promotion du centre d'animation et de formation pédagogique(cafop), en fin de formation, le parrain, M. Coulibaly Bakary, opérateur économique et fils de la région, a demandé, ce 23 juin, à ses filleuls de prendre leur mission au sérieux et cultiver le travail et l'imagination.

Aussi leur a-t-il recommandé la ponctualité, la discipline, la rigueur, l'audace, l'intégrité et l'humilité. Car, pour lui, ce sont des valeurs cardinales qui permettent à l'homme, non seulement, de réussir sa mission, mais de gravir des échelons hiérarchiques. Il n'a pas manqué, aussi, de féliciter Mme le Directeur du Cafop et ses enseignants pour le travail abattu.

A sa suite, l'hôte du parrain, Mme Touré Sy Savané Amy, la directrice du cafop a remercié le parrain pour avoir honoré, de sa présence, cette cérémonie. Elle a profité pour rappeler que, depuis son ouverture en 1982, son centre de formation a formé, jusqu'à ce jour, 4826 élèves maîtres. A ses élèves, elle leur a exigé de transformer, en valeurs, les connaissances reçues avec conscience professionnelle. Elle a, également, remercié le président de République Alassane Ouattara pour tout ce qu'il fait pour l'insertion socioprofessionnelle des jeunes.

Mme le directeur régional de l'éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Mme N'goran Akoua, leur a enjoint de marquer, sur le terrain, leur engagement pour la performance de l'école.

La porte parole des élèves maitres, Mlle Ahossi Bla Christine a pris l'engagement, au nom de ses pairs, d'endosser ces conseils et recommandations en privilégiant « le travail, rien que le travail et le travail bien fait ».

Il faut signaler, à cette cérémonie, la présence remarquée de l'autorité administrative, des leaders politiques et de la chefferie.