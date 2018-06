Cote d'Ivoire: Journées du communicateur - Bruno Koné invite les étudiants à rêver grand

Bruno Nabagné Koné a invité les étudiants à saisir les opportunités que leur offre le numérique, à rêver grand.

«Nous travaillons à la facilitation de l'accès à Internet de nos étudiants et des enseignants. La formation des défis doit épouser les exigences de notre temps, en particulier celles du numérique qui impacte l'ensemble des processus de productions économiques. Dans ce cadre, nous venons de mettre en place une note à l'intention de nos opérateurs de téléphonie à appliquer aux institutions scolaires et sanitaires. Elle consiste à offrir une réduction de 50% sur les tarifs publics affichés par les opérateurs mobiles (une sorte de tarif social labellisé)», a affirmé Bruno Nabagné Koné, ministre de la Communication, de l'Économie numérique et de la Poste.

C'était à l'ouverture de la 15e édition des Journées du communicateur (J'Com), le 21 juin 2018, à l'Istc-Polytechnique.

Bruno Nabagné Koné a invité les étudiants à saisir les opportunités que leur offre le numérique, à rêver grand. «Vous arrivez sur le marché du travail au moment où la libéralisation du secteur audiovisuel devient effective, où vont se mettre en place de nouvelles chaînes de télévision. J'espère que vous trouverez votre voie», a-t-il soutenu.

Aussi les a-t-il rassurés que tout sera mis en œuvre pour répondre favorablement à leurs doléances car il s'agit de former l'élite et les cadres de demain. «Pour le Président de la République, Alassane Ouattara et son Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, il n'y a pas de sacrifice trop grand surtout lorsqu'il s'agit de nos enfants», a-t-il dit.