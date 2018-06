Congo-Brazzaville: Projet de développement urbain - L'adhésion de la population sollicitée

D'un coût global de 78 24 000 000 FCFA, le DurQuap est cofinancé par la Banque mondiale et le gouvernement congolais, à hauteur de quarante-huit milliards et vingt-quatre milliards FCFA respectivement. Cependant, au regard de la situation économique difficile que traverse le Congo, son gouvernement a obtenu une restructuration du projet. Ainsi, les activités qui seront menées durant les trois premières années seront financées entièrement par les fonds propres de la Banque, a expliqué le responsable du DurQuap.

Ceux-ci profiteront notamment de l'amélioration des conditions de vie, d'une organisation sociale plus solide et de la possibilité d'exprimer leurs besoins, de la création d'emplois découlant des activités de construction à haute intensité de main d'œuvre.

« Ce genre d'échange sur le projet, nous l'avons régulièrement pour que vous, la presse, informiez la population sur la pertinence et les opportunités qu'il offre. Nous cherchons une meilleure adhésion de la population pour que celle-ci comprenne la démarche et accompagne le projet », a indiqué le coordonnateur de ce projet dont les soixante-cinq mille bénéficiaires sont résidents de Tchiniambi (Loandjili) et Mboukou (Tsié-Tsié), à Pointe-Noire. A Brazzaville, les quartiers cibles sont Mokoundzi-Ngouaka (Makélékélé) et le marché Sukissa, dans l'arrondissement 5 Ouenzé.

