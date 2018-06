Congo-Brazzaville: Audiovisuel - Une formation programmée aux métiers de la caméra

La direction générale de la société de production audiovisuelle (VisionPro), en partenariat avec la direction du Palais des congrès de Brazzaville, a annoncé, le 22 juin, l'organisation prochaine d'un stage de deux mois au profit, entre autres des finalistes d'écoles et des journalistes professionnels.

Dans le cadre de la formation annoncée, le partenariat entre VisionPro et le Palais des congrès a pour finalité de contribuer à l'émergence d'un vivier de diplômés en audiovisuel et à la création des productions locales. L'initiation intéressera les fidèles des églises, les finalistes d'écoles, les journalistes professionnels et les personnes intéressées à la réalisation d'un reportage, le montage, les valeurs de plan, le cadrage, le mixage des images et bien d'autres.

Selon la direction de VisionPro, les deux modules d'enseignements à dispenser en deux mois vont répondre aux critères pédagogiques d'un enseignement pratique et académique au bénéfice des participants. La production audiovisuelle est l'industrie de la conception et de la réalisation des œuvres audiovisuelles telles que les films, les vidéos et les émissions de télévision.

« Le plus grand bénéficiaire se sera le public. Principalement les étudiants qui vont être formés dans les différentes filières de la caméra et de l'audiovisuel. Ils vont pouvoir créer des émissions de télévision, des films de production, des documentaires ou des fictions avec une meilleure qualité », a assuré Daaverlin Gondou Mbio, directeur général de la société VisionPro.

Les métiers de la caméra, a-t-il soutenu, sont utiles à l'heure de la mondialisation de l'information car l'image et le son apparaissent plus que nécessaires pour concevoir un cinéma qui s'élabore localement et cible directement la société.

Il a ajouté que les images servent à illustrer les nouvelles et les articles de presse, mais elles sont également nécessaires dans la publicité et dans les campagnes pour la santé, la sécurité ou les œuvres caritatives, où elles cherchent à persuader et/ou à infléchir les comportements et attitudes d'un large public.

Rappelons qu'un cadreur, caméraman ou opérateur de prise de vues est un technicien qui est aux commandes d'une caméra lors d'une prise de vues pour le cinéma ou la télévision, qu'il s'agisse de films ou d'émissions en direct.