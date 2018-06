Congo-Brazzaville: Education civique - Le ministère de tutelle et l'Unesco entendent promouvoir la formation des jeunes

Les deux parties ont réaffirmé leur volonté de continuer à oeuvrer ensemble au profit de la jeunesse congolaise, le 20 juin à Brazzaville, à l'occasion de l'audience que la ministre Hermella Destinée Doukaga a accordée à Ana Elisa de Santana Afonso, arrivée au terme de ses quatre ans de mission au Congo.

La représentante de l'Organisation des Nations unies pour la science, l'éducation et la culture (Unesco) est allée faire ses adieux à la ministre de la Jeunesse et de l'éducation civique. Au sortir de l'audience, Ana Elisa de Santana a indiqué qu'au cours de sa mission, l'Unesco, à travers sa représentation au Congo, avait lancé un projet de mise en place d'une stratégie de la jeunesse et de l'éducation civique. Aux côtés du ministère de tutelle, a-t-elle dit, l'Unesco a apporté son expertise dans deux activités de formation des jeunes et des professionnels à Brazzaville ainsi qu' à Pointe-Noire. La seconde phase de ce projet devrait être financée par le ministère mais à cause de la conjoncture et aussi de la période où il y avait une certaine perturbation dans le pays, il n'a pas été possible de donner suite à ce projet, a-t-elle expliqué. La représentante de l'Unesco a souligné que le ministère de la Jeunesse a réitéré l'importance que le gouvernement attache à cette activité. L'Unesco a également soutenu la création d'une radio citoyenne des jeunes et bien évidemment, la formation technique et professionnelle des jeunes.

« Dans la liste des projets inscrits, il y a le développement d'un programme des jeunes sur la culture de la paix qui porte sur la lutte contre la radicalisation et l'extrémisme violent des jeunes, etc. », a-t-elle ajouté.