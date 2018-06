Le gouvernement du Sénégal et le royaume Belge ont signé à Dakar hier, vendredi, un nouveau… Plus »

Au bout du compte, pour les travailleurs, les choses vont déboucher sur des manques à gagner notables, synonymes de baisse de chiffre d'affaires, de difficultés financières et de licenciement d'une partie du personnel. Les délégués ont de suite interpellé l'Etat pour déplorer la situation à laquelle les expose l'homme d'affaires en question car la commune de la Somone vit du tourisme et trois employés sur quatre sont de la localité. L'homme d'affaires incriminé promet pour sa part de réagir dans les prochains jours à toutes ces interpellations et accusations.

Sous la direction de Mamadou Diouf, le secrétaire général de la Cnts dans le département de Mbour, des délégués de Baobab Aliou, Ndiaga Boye, et de Mamadou Dia, ils ont fait la genèse du problème qui les a fait hausser le ton. Si, dans un premier temps, les constructions faites à côté de Baobab ont été détruites avec l'appui de la direction de la conservation et de l'occupation des sols, une nouvelle érection de murs a été faite.

