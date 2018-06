Sénégal: Saly-Portudal-Promotion du journalisme d'investigation - Le forum des journalistes africains s'implique

Un atelier sous régional d'échanges et de lancement de la plateforme citoyenne d'appui au journalisme d'investigation a démarré hier, à Saly-Portudal regroupant une cinquantaine de participants dont des journalistes gambiens et mauritaniens avec le Forum des journalistes africains, le Réseau sur l'Afrique des professionnels de l'information et de la communication(Rapic). Des journalistes, des blogueurs, des lanceurs d'alerte, des chercheurs et des membres de la société civile prennent part aux travaux. La cérémonie d'ouverture de ce séminaire a permis de camper la problématique de l'investigation dans le journalisme, en gros du journalisme d'investigation.

Yoro Moussa Diallo, le secrétaire général du ministère de la Communication, des télécommunications, des postes et de l'économie numérique a expliqué la place du journalisme d'investigation comme un élément essentiel de transparence et de bonne gouvernance dans une société démocratique. Et d'avancer par suite que la démarche du Forum des journalistes africains recoupe avec les engagements de l'Etat du Sénégal se concrétisant à travers le Plan Sénégal émergent (transparence, bonne gouvernance et participation citoyenne).

Yoro Moussa Diallo a loué de suite la vision du Forum des journalistes africains partagée à partir d'une plateforme citoyenne pour faire la promotion du journalisme d'investigation. Il s'est appesanti sur des fondamentaux pour dire :" En journalisme, l'investigation fait partie des genres majeurs .Sa particularité est d'aller en profondeur dans le traitement de faits délicats afin de rendre publique une vérité souvent tenue secrète ou dissimulée". Par ailleurs, le secrétaire général du ministère de la Communication n'a pas manqué de spécifier les exigences et risques auxquels le journaliste d'investigation peut s'exposer. Illustrant ses propos, il a fait appel à la nécessité pour un journaliste d'investigation d'être un professionnel bien formé, imbu de talent, d'engagement, de courage et de persévérance.

Le Docteur René Massiga Diouf, du Forum africain des journalistes, insère pour sa part la plateforme citoyenne au journalisme d'investigation dans un contexte où l'engagement citoyen responsable est encore timide. Il a abordé les mutations de la presse à travers les sacrifices faits par les journalistes pour l'érection d'une société démocratique, par le relèvement du niveau d'information et d'analyse de la société. Ainsi , ce parcours ne saurait être évoqué par le Docteur Diouf sans un clin d'œil sur les mutations technologiques qui accompagnent la pratique du journalisme ,la diversité des supports et leur technicité très poussée ou avancée. Par conséquent, une interrogation est là, le journalisme classique face aux innovations permettant la diffusion de l'information par n'importe qui. Les menaces du numérique, voire des nouvelles technologies, pèsent sur la presse traditionnelle et surtout sur la télévision.