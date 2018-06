Sénégal: Pikine / Découvertes macabres - Deux corps sans vie trouves dans les eaux stagnantes

Le gouvernement du Sénégal et le royaume Belge ont signé à Dakar hier, vendredi, un nouveau… Plus »

L'autre découverte macabre s'est passée dans le technopole, jeudi matin, dans la zone de maraichage près de la station d'épuration de l'Onas, dans un lac où les maraichers puisent l'eau pour l'arrosage des champs .Ce sont d'ailleurs les maraichers établis dans cette zone qui ont fait la découverte macabre avant d'alerter la police. La victime non encore identifiée était en état de décomposition avancée. Les hommes du commissaire Sarr ont mené une enquête pour découvrir l'identité de la victime et les circonstances de son décès.

D'après une source policière, deux billets de 500 frs ont été trouvés dans ses poches et un badge dont les écritures sont effacées du fait peut-être de sa longue durée dans les eaux. La victime était en culotte et portait des chaussettes sans ses chaussures. S'agit-il d'un homme tué et jeté dans les eaux ou d'un malade mental qui s'est noyé ? Les commentaires vont bon train dans ces quartiers qui ont beaucoup souffert des affres des inondations et dont les séquelles restent visibles .Des langues commencent même à se délier pour certains qui soutiennent que, ces jours-ci, il y a une recrudescence d'agressions dans ces zones. L'enquête qui sera menée par les hommes du commissaire Diouf va certainement apporter une réponse aux questions des populations qui n'arrivent pas à mettre un nom sur le visage de la victime.

