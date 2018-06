Congo-Brazzaville: Musique - l'album "Novelas" disponible le 15 août

L'opus de cinq titres réalisé par Bihouni Jean Marie alias Me Shuga et son groupe Les Officiels réserve au public un bon mélange de style musical.

Contrairement à l'interprétation de certaines personnes, le titre "Novelas", selon le compositeur et guitariste Shuga, signifie simplement, " Nous venons de le lancer et à eux de savourer", sans aucun lien avec la chaîne de télévision du même nom. Au nombre des chansons que l'on trouvera dans le prochain album du groupe, il y a, entre autres, "Michael Jackson n'est pas mort", "Hommage à RFI", "Prête-moi ton lit", "Barça-Real" et le générique "Novelas" qui est, d'ailleurs, le nom de l'album.

Outillé d'une carrière musicale de plus de quarante ans, Shuga estime que Novelas apporte un nouveau souffle à la musique congolaise qui est restée, d'après lui, figée sur l'unique thème de l'amour et la sexualité. « Ce titre n'a pas de lien avec la chaîne de télé "Novelas." Dans nos chansons, nous éduquons la masse en abordant les faits sociaux. J'ai commencé à faire la musique depuis 1971. Actuellement, nous cherchons juste un distributeur car cet album est une autoproduction », a déclaré Me Shuga.

Le premier album de cet orchestre, "Rafale", a fait le buzz partout au Congo, à en croire le patron des Officiels, grâce aux chansons comme "Les dix commandements de la sape" et "Tiyala" où Me Shuga a imité la voix du regretté Rapha Bounzéki. Dans "Novelas", ses musiciens ont usé des styles musicaux comme l'afrobeat, la rumba et le world musique.

Notons que Me Shuga a composé plusieurs chansons dédiées à la série des municipalisations que le Congo a connues. C'est le cas de "Welcome to Kinkala", "Djambala bonne fête", "Vingt et un coups de canon à Sibiti", "Affectez-moi à Ouesso", sans oublier l'hymne des jeux africains, intitulé " L'Afrique à Brazza".