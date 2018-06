Le gouvernement du Sénégal et le royaume Belge ont signé à Dakar hier, vendredi, un nouveau… Plus »

Certes, une stratégie assez pertinente pour l'Etat du Sénégal et ses bailleurs de fixer les jeunes de la localité dans leur terroir et résorber à grande échelle le gap de la pauvreté dans ces villages sur la base d'une nette amélioration des revenus au sein des ménages. Par rapport aux prévisions retenues dans cette première visite de terrain, une superficie de plus de 500 ha est déjà disponible pour accueillir les services du bassin et profiter à des milliers d'agriculteurs et pasteurs vivant dans la zone.

Accueilli par le président El Hadji Bou Goumbala dont le mouvement intitulé « Taxawu Askanwii » est l'un des principaux bénéficiaires du projet, ce groupe de techniciens français et sénégalais a surtout pour objectif de renforcer le programme de développement agricole dans certaines collectivités du pays comme Gapakh et contribuer largement à l'exploitation de la filière horticole sur l'ensemble des 17 villages qui peuplent cette communauté.

La direction des bassins de rétention et lacs artificiels du ministère de l'Agriculture et de l'Equipement rural, en relation avec un groupe d'investisseurs français proche de la banque française d'investissement, a procédé jeudi dernier dans le village de Gapakh (environs 40 Kms au Sud de Kaolack) aux premières opérations d'études destinées au Programme national de restauration des bassins de rétention d'eau.

Copyright © 2018 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.