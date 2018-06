Congo-Brazzaville: Portrait - Zoe et Grace Kimvuidi, chanteuses de R&B chrétien

Âgées de 19 ans, les deux jeunes congolaises d'origine, basées à Londres, ont sorti leur premier album de seize titres « Pretty lil thing' » en février dernier et leur premier Extended Play (EP) « « I Will Stay » a été réalisé en juillet 2016.

Nées et élevées dans la foi chrétienne, Zoe et Grace ont comme été inspirées par des chanteurs tels Lifoko du ciel. Les deux sœurs, à la voix angélique, combinent les styles musicaux gospel, RnB et pop pour exprimer leur talent musical et passer leurs différents messages liés à leur foi en Dieu. Elles se produisent en duo pop/gospel sous le nom de « Zoe Grace », exprimant la gratitude pour la vie obtenue par la grâce de Jésus-Christ.

C'est à l'âge de 11 ans qu'elles commencent leur jeune carrière après leur première représentation publique dans leur église locale à Enfield (Londres). « Nous avions tellement peur de chanter, parce que nous n'avions jamais chanté devant les gens, mais après notre première représentation, nous voulions le faire encore et encore. C'était le début de notre voyage musical », expliquent les jumelles.

Leur rencontre avec l'artiste chanteur et producteur Simba va booster leur jeune carrière. Il devient leur mentor, décide de produire et écrire pour elle après les avoir vues chanter dans leur église locale. Depuis lors, ils travaillent ensemble et il a écrit et produit leur premier EP «I Will Stay». «Simba était amie avec notre sœur aînée Keena, et elle nous a mis en contact avec lui après qu'il a montré de l'intérêt à travailler avec nous», font savoir les jumelles sur leur site internet.

Découvertes sur les réseaux sociaux

Zoe et Grace Kimvuidi doivent leur notoriété naissante aux réseaux sociaux. Elles ont commencé par poster des vidéos d'interprétation de chansons sur instagram, facebook & twitter. Très vite, les vidéos deviennent virales et sont partagées par des fans au nombre de plus en plus grandissant. Des vidéos vues par certaines stars comme Erica Campbell, Briana Babineaux, Taraji P Henson et John Boyega qui apportent leur soutien aux jumelles.

Début 2015, à l'âge de 16 ans, les deux jeunes chanteuses signent chez JS Records/Proudmonkey Entertainment (un label indépendant basé à Londres), où elles ont sorti leur EP de cinq titres « I Will Stay » début juillet 2016, avant leur premier « Pretty lil Thing » début 2018. Zoe et Grace sont actuellement à l'université où elles suivent notamment des cours de musique, à côté d'autres enseignements. « En raison de l'école, nous sommes incapables d'être aussi impliquées que nous le voudrions pendant le processus de création, mais nous allons bientôt terminer l'université et nous aurons tout le temps de nous concentrer sur la musique. Nous espérons que nous arriverons à commencer à écrire et produire nos propres chansons au moment où nous sortirons notre deuxième album », indiquent-elles.

Amener les gens à Christ

L'objectif de Zoe et Grace, selon leurs propres termes, est d'amener les gens à Christ à travers les talents et le ministère que Dieu leur a donnés . « Nous sommes reconnaissants à Dieu et à tous ceux qui nous ont aidés à prendre cette position et nous ne prenons pas pour acquis ce que nous réalisons. Nous voulons montrer à tout le monde (en particulier aux jeunes de notre âge) que c'est bien d'être un chrétien sans honte et que l'on ne devrait pas faire pression sur les autres pour qu'ils suivent ce que font tous les autres. Nous connaissons la pression que subissent les jeunes en voyant ce que les médias qualifient de «Réussite» et nous voulons prouver que vous pouvez utiliser votre don au maximum de votre foi et de votre morale chrétiennes... », expliquent les jeunes chanteuses.