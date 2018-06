Tunisie: Cité de la Culture - Lancement du Pacte arabe pour le droit à la culture

La Belgique avait les faveurs du pronostic. Elle a fait ce qu'elle avait à faire et ce qu'on pensait qu'elle… Plus »

Rappelons que les principes du pacte arabe pour le droit à la culture ainsi que ses objectifs et ses projets représentent un cadre de travail arabe commun en faveur du renforcement des droits de l'homme. Le document n'a pas d'effet au niveau législatif mais propose un cadre d'appui et de référence pour le travail commun entre les pays arabes.

Tout en soulignant que l'article 42 de la constitution tunisienne consacre le droit à la culture et la liberté de création, il a appelé à la concrétisation des objectifs du pacte à travers le développement des législations et la réalisation de projets arabes communs.

Lors de son allocution, le directeur général de l'Organisation arabe pour l'éducation, la culture et les sciences (Alecso), Saoud Al-Harbi a indiqué que ce pacte devra impulser le mouvement culturel arabe dans ses divers domaines, précisant que le pacte arabe pour le droit à la culture vient soutenir les droits individuels et collectifs dans le domaine intellectuel, artistique et créatif.

