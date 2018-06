Tunisie: Régions-Municipales 2018 - Installation des Conseils municipaux

La Belgique avait les faveurs du pronostic. Elle a fait ce qu'elle avait à faire et ce qu'on pensait qu'elle… Plus »

Amina Ben Amara et Youssef Ben Aoun de la liste Nidaa ont été élus respectivement premier et deuxième vice-président du conseil municipal et Raoudha Dababi (Hirak Tounes Al Irada) a été élue troisième vice-présidente.

Vendredi, A Tataouine-sud, Boubaker Ben Aoun (liste indépendante « Initiative et développement ») a été élu, au deuxième tour, maire de la cette municipalité nouvellement créée. Agé de 32 ans, Ben Aoun devient, ainsi, le plus jeune maire dans tout le gouvernorat de Tataouine.

A Monastir, Mohamed Ridha Haj Salem (liste indépendante « Kolna Ksibet El Mediouni ») a été élu maire de Ksiebt El Mediouni. Jalila Fathallah et Ibtisem Kadria (même liste indépendante) ont été élues première et deuxième vice-présidentes du conseil municipal.

