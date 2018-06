Tunisie: Régions-Municipales 2018 - Installation des Conseils municipaux [Upd 1]

Tunis — L'Installation des nouveaux Conseils municipaux s'est poursuivie, samedi, dans quelques régions du pays. Elle fait suite à la proclamation définitive, le 13 juin 2018, des résultats des élections municipales du 6 mai.

A Monastir, Mohamed Ridha Haj Salem (liste indépendante « Kolna Ksibet El Mediouni ») a été élu maire de Ksiebt El Mediouni. Jalila Fathallah et Ibtisem Kadria (même liste indépendante) ont été élues première et deuxième vice-présidentes du conseil municipal.

Les 18 membres du Conseil municipal de Ksibet El Mediouni se répartissent comme suit : Kolna Ksibet El Mediouni 10, Nidaa Tounes 4, Ennahdha 4.

A Ksar Hellal (gouvernorat de Monastir), Lazhar Gabsi (liste indépendante « Al Amana ») a été élu maire de la ville, au deuxième tour. Imen Charfi (Al Amana), Lotfi Chaouech (« Tous des jeunes »), Amel Trabelsi (Front populaire) et Raoua Basli (Nidaa Tones) ont été élus respectivement premier, deuxième, troisième et quatrième vice-présidents du conseil municipal. Cinq membres du conseil (liste le Défi) se sont retirés de la séance après avoir participé au vote pour le poste de premier et deuxième vice-présidents. Ils rejettent les résultats du vote.

Les 24 membres du conseil municipal se répartissent comme suit : liste Al Amana 6, le Défi 5, Nidaa Tounes 4, Ennahdha 3, liste Ma ville 2, liste Ksar Hellal en avant 1, liste Tous des jeunes 1, Front populaire 1 et liste Citoyens 1.

A Menzel Hayet (délégation de Zeramdine, gouvernorat de Monastir), Seifallah Rached (liste Vers un lendemain meilleur) a été élu maire de la ville. Les quatre vice-présidents du conseil municipal élus appartiennent à différentes listes indépendantes. Il s'agit de Sirine Msadek (Vers un lendemain meilleur), Ali Lajimi (liste Vie et Terre), Rafik Amara (liste Nouvelles générations) et Fethi Ben Massoud (liste Choumoukh).

Les 18 membres du conseil municipal se répartissent comme suit : Vers un demain meilleur 7, Vie et terre 2, Nouvelles générations 2, Nidaa Tounes 2, Choumoukh 2, Al Ain 1 et Ennahdha 1, Hayet pour Menzel Hayet 1.

Vendredi, A Tataouine-sud, Boubaker Ben Aoun (liste indépendante « Initiative et développement ») a été élu, au deuxième tour, maire de la cette municipalité nouvellement créée. Agé de 32 ans, Ben Aoun devient, ainsi, le plus jeune maire dans tout le gouvernorat de Tataouine.

Amina Ben Amara et Youssef Ben Aoun de la liste Nidaa ont été élus respectivement premier et deuxième vice-président du conseil municipal et Raoudha Dababi (Hirak Tounes Al Irada) a été élue troisième vice-présidente.

Les 12 membres du conseil municipal de Tataouine-sud se répartissent comme suit : Ennahdha 4, Nidaa Tounes 2, Initiative et Développement 2, Ezzitouna 2, Jeunesse pour la rénovation 1, Harak Tounes Al-Irada 1.

A Ghomrassen (Gouvernorat de Tataouine), Olfa Kedidi présidente de la liste d'Ennahda a été élue maire de la villle. C'est la première femme qui occupe ce poste dans la région.

Hédi Sahgouna (Ennahdha) a été élu premier vice-président du conseil municipal et Massoud Erbaâ (Harak Tounes Al Irada) deuxième vice-président.

La composition des commissions a été reportée à une date ultérieure.

A Bir Lahmar (gouvernorat de Tataouine), Mabrouk Montassar (liste indépendante "Action municipale") a été élu maire de la ville. La répartition des autres postes sera effectuée plus tard.

Les 12 membres du conseil municipal de Bir Lahmar se répatissent comme suit : action municipale 5, Ennahdha 4, Justice de développement 2, Bir Lahmar d'abord 1.

A Monastir, Oualid Chriaa (Nidaa Tounes), a été élu maire de la ville de Sayada. Ouahiba Slimane, Jassem Mhenni, Mohamed Ajili, Raoudha Abderrazak (Nidaa Tounes) sont respectivement vice-premier, deuxième, troisième et quatrième président du conseil municipal.

Les 18 membres de conseil municipal de Sayada se répartissent comme suit : Nidaa Tounes 9, Ennahdha 4, Harak Tounès Al Irada 2, Al Wifaq 2, Afek Tounes 1.

A Zaouyet Kontech (délégation de Jemmel, gouvernorat de Monastir), Radhia Belhaj Salah (Nidaa Tounes), a été élue maire. Salaheddine Ben Douissa (Afek Tounes) et Rahma Ben Salem (liste indépendante « Nour El Mostakbel ») ont été élus premier et de deuxième vice-président du conseil municipal et Rafik Haj Salah (Nidaa Tounes) troisième vice-président.

Les 12 membres du conseil municipal se répartissent comme suit : Nidaa Tounes 3, Ennahdha 2, Nour Al Mostaqbal 2,

Nouvelles générations 2, Afek Tounes 2, Al Jawhara 1.

A Amiret Hajjaj (délégation de Moknine, gouvernorat de Monastir), Abdelmajid Mathlouthi, président de la liste Nidaa Tounès a été élu maire de la ville.

Sabrine Lasmar a été élue première vice-présidente du conseil municipal, Faouzi Youssef deuxième vice-président, Selma Ben Saleh troisième vice-présidente et Ezzedine El Marmouri quatrième vice-président.

Les adjoints au maire sont tous de Nidaa Tounes.

Nidaa Tounes a remporté les élections municipales avec 7 sièges devançant la liste indépendante « Amiret Hajjaj Awalan » qui a obtenu 3 sièges et Ennahda 2 sièges.

A Gabès, Nassef Najeh, président de la liste d'Ennahda, a été élu maire de la ville d'El Hamma.

Imen Ghribi (Ennahdha) a été élue première vice-présidente du conseil municipal, Nouri Bou Roukba (Nidaa Tounes) deuxième vice-président, Jamila Stouri (candidate indépendante sur une liste d'Ennahda) troisième vice-présidente et Ridha Ghrabi (Ennahdha) quatrième vice-président

Le conseil municipal de la ville d'El Hamma se compose de 30 membres répartis sur comme suit : Mouvement Ennahdha 14, la liste indépendante « El Hamma Awalan » 6, Harak Tounes Al Irada 4, Nidaa Tounès 3 , la liste indépendante Al Iklaâ 3.