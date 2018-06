Cote d'Ivoire: Alépé - Le principal meneur dans l'affaire du port de cercueil de Monga sous les verrous

Certaines sources indiquent également que ce jeune homme, très redouté dans le département et principalement dans les villages Gwa, l'une des trois entités ethniques du département, était recherché. Car il avait à son actif des braquages, cambriolages, assassinats, vols et profanations de tombes. Il a déjà été plusieurs fois condamné pour des infractions diverses.

En effet, Don Sylvain, un jeune ivoirien de 32 ans et père de trois (3) enfants, reconnu comme le principal meneur, a été arrêté le 20 juin et déferré le 22 du même mois, au parquet du Plateau d'où il devra répondre de ses actes.

Copyright © 2018 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.