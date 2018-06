Cote d'Ivoire: Restauration du couvert forestier de La Mé - Des sites de reboisement visités à Adzopé

Dans ce projet pilote qui a débuté en septembre 2017 et présidé par N'zi Kanga Rémi, préfet de la région de La Mé, préfet du département d'Adzopé, 200 ha de parcelles devront être reboisés. Les localités concernées sont Bieby, Mebyphon, Diasson, Kossandji, Mopodji, Allosso 1 et Aboisso-Comoé.

C'est dans ce contexte que le ministère de l'Environnement et du Développement durable, à travers le secrétariat exécutif permanent de la REDD+, a bénéficié d'un appui au titre du premier et du deuxième Contrat de désendettement et de développement (C2D) conclus entre la Côte d'Ivoire et la République française pour la mise en œuvre d'un projet pilote REDD+ dans la région de La Mé( Adzopé, Alépé, Akoupé, Yakassé-Attobrou), en périphérie des forêts classées de Yaya et Mabi qui comptent 130 000ha afin de diminuer la pression sur ces forêts.

Afin de restaurer son couvert forestier fortement dégradé et de contribuer à la lutte mondiale contre le changement climatique, la Côte d'Ivoire s'est engagée en 2011, dans le mécanisme international de réduction des émissions de gaz à effet de serre issues de la déforestation et de la dégradation des forêts (REDD+).

