Togo: Harmonie entre l'homme et la nature

Le service de conservation et de promotion du Koutammakou (institution administrative) est chargé de la gestion du site en collaboration avec le comité de gestion représentant les populations locales. L'un des objectifs est de promouvoir un tourisme respectueux de l'environnement et de la culture spécifique de cette communauté.

Le site de 50 000 ha doit son aspect remarquable à ses takienta, maisons à tourelles qui sont le reflet de la structure sociale, ainsi qu'à ses terres agricoles et ses forêts, et à l'association entre le peuple et le paysage.

La majorité (22) sont des sites culturels, allant d'un terrain de chasse Inuit au Danemark à une oasis en Arabie Saoudite, en passant par un ensemble victorien et Art déco en Inde. Cinq sont des sites naturels et trois mélangent les deux caractéristiques.

