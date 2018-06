Afrique: Deuxième défaite de la Tunisie

La Belgique avait les faveurs du pronostic. Elle a fait ce qu'elle avait à faire et ce qu'on pensait qu'elle ferait. Elle s'est imposée par 5 buts à 2 devant la Tunisie

Les Belges ont pris le taureau par les cornes dans. Ils ont su imposer leur jeu et convertir leurs occasions avec autorité. Bien décidés à tuer rapidement tout suspense, ils ont pu compter sur le talent de leurs attaquants. La défense et le milieu de terrain ont aussi fait preuve d'un grand sérieux, surtout en début de match, lorsque les Tunisiens ont tenté de presser.

Auteurs d'un doublé chacun, Romelu Lukaku et Eden Hazard ont laissé le soin à Michy Batshuayi de clore la marque. En disposant largement de la Tunisie (5:2), la Belgique a fait un grand pas vers les huitièmes de finale.

Lukaku, qui avait déjà trouvé le chemin des filets à deux reprises contre le Panama, a une nouvelle fois fait étalage de son sang-froid. L'attaquant de Manchester United est désormais le meilleur buteur belge sur une seule édition de la Coupe du Monde. Hazard est toutefois le premier à se mettre en action : dès la sixième minute sur penalty, il débloque son compteur personnel en Russie.

Dix minutes plus tard, Lukaku double la mise du gauche, depuis l'entrée de la surface de réparation. Les Aigles de Carthage réduisent l'écart sur une tête de Dylan Bronn, mais Lukaku porte la marque à 3-1 dans le temps additionnel sur une frappe piquée, après avoir été habilement servi dans le dos de la défense par Thomas Meunier.

Hazard signe son deuxième but à la 51ème minute, en profitant cette fois d'une passe magistrale de Kevin De Bruyne. Dans les dernières minutes, le remplaçant Batshuayi porte l'estocade, avant que le capitaine tunisien Wahbi Khazri ne marque pour l'honneur.

Le sort des Tunisiens dans cette compétition ne tient désormais plus qu'à un fil. S'ils veulent conserver une chance de qualification, il faut impérativement que le Panama batte l'Angleterre.

Réaction

Wahbi Khazri (capitaine et attaquant de la Tunisie)

On s'handicape nous-mêmes parce que quand on est dans le match, qu'on a le ballon, on le perd et c'est ce qui nous coûte les buts. On a essayé de donner le maximum, face à des joueurs comme ça si tu commets des erreurs, tu le paies cash. Ils sont très talentueux, ils jouent la Ligue des champions...

Ça nous montre le travail qu'il reste à faire pour essayer de rivaliser, ce sont de très grands joueurs, une grande équipe. On n'a pas à rougir, on a donné le maximum mais on a commis des erreurs trop grotesques pour rivaliser. Contrairement à l'Angleterre, on s'est projetés vers l'avant, on s'est procuré des occasions, et ça on le doit à nous-mêmes. On a eu le mérite de se projeter en nombre et de leur mettre deux buts.

J'espère bien finir le tournoi parce qu'on le mérite malgré ces deux défaites, on a rencontré des équipes qui étaient d'un trop gros niveau pour nous et maintenant on doit bien se reposer finir sur une bonne note.

(Favorite, la Belgique?) A chaque Coupe du monde, il y en a 5 ou 6, et avec les joueurs qu'ils ont je ne vois pas ce qu'ils ont à envier aux autres. Mais il ne faut pas blâmer les autres équipes, il y a des gens qui blâment la France pour sa qualité de jeu mais elle a 6 points et elle est qualifiée. Ce sont de très belles équipes, avec de grands joueurs."