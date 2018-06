Cote d'Ivoire: Pluie diluvienne - Le Premier Ministre sénégalais porteur d'un message de compassion du President Macky Sall à son homologue ivoirien

Le President de la Republique, S.E.M. Alassane OUATTARA, s'est entretenu, ce samedi 23 juin 2018, a sa Residence, avec le Premier Ministre du Senegal, M. Mahammed Boun Abdallah Dionne.

Le Premier Ministre senegalais était porteur d'un message de compassion, de fraternité et d'amitié du President Macky SALL à "son frere", le President Alassane OUATTARA, et au peuple ivoirien, suite aux inondations survenues à Abidjan et dans plusieurs localités de l'intérieur du pays, les 18 et 19 juin 2018.

Il a profité de l'occasion pour echanger avec le Chef de l'Etat sur les mesures à mettre en œuvre pour prémunir nos pays contre ce genre de catastrophes naturelles.

Pour terminer, le Premier Ministre senegalais a souhaité un echange d'experiences et une mutualisation des efforts entre la Cote d'Ivoire et le Sénégal pour faire face au dérèglement climatique.

Notons que le Premier Ministre Amadou GON-COULIBALY, le Ministre de l'Interieur et de la Sécurite, M. Sidiki DIAKITE, la Ministre de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité, Mme Mariatou KONE, et le Ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme, M. Claude Isaac DE, ont pris part a cet entretien.