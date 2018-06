Burkina Faso: Fin du sommet «Africtivistes» à Ouagadougou

Les Burkinabè sont de plus en plus nombreux à venir se réfugier dans la région de Tombouctou… Plus »

« C'est un début de dialogue et nous espérons que dans les années à venir, cette clarification-là sera partagée par tous et que les activistes ne seront plus traqués comme des adversaires politiques à abattre ».

« On est tous dans les mêmes dynamiques pour construire une nouvelle démocratie mais il faudrait, en même temps, qu'on essaie de se poser pour voir où est-ce qu'ils en sont, où est-ce que nous, nous en sommes et quelles sont les différentes politiques ou feuilles de route des deux camps, afin que l'on puisse trouver le moyen d'aider nos sociétés », souligne le président de la ligue des Africtivistes.

Au Burkina Faso, le deuxième sommet Africtivistes, un sommet des activistes du continent, se terminé samedi 23 juin, à Ouagadougou. Ils étaient un plus de 200 jeunes à se retrouver dans la capitale burkinabè pour réfléchir sur la collaboration entre les gouvernements et la société civile.

Copyright © 2018 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.