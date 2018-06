Mauritanie: L'opposition participera à tous les scrutins électoraux

La coalition, rassemblant huit partis de l'opposition, avait boycotté les municipales et législatives de 2013. Cette fois, elle adopte une nouvelle stratégie pour donner plus de chances à ses candidats.

Pour Mohamed Ould Maouloud, président du FNDU, le pouvoir fait son « forcing » mais il n'est plus question de le laisser seul durant les rendez-vous électoraux. « Le pouvoir veut prendre de vitesse tout le monde et donc [organiser] des élections... dans des conditions absolument spéciales. Très spéciales.

Le Front national pour la démocratie et l'unité a pris sa décision et cette décision est définitive. Il ira aux élections. Un accord a même été signé après de longues réunions de concertation.

En Mauritanie, on attendait la réaction du FNDU, l'une des principales forces de l'opposition, après la publication jeudi dernier du calendrier des élections régionales, municipales et législatives dont le premier tour est désormais fixé pour le 1er septembre prochain.

