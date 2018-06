Afrique: CM 2018 - Les fans égyptiens sont les Africains les plus nombreux

L'Egypte est le premier pays africain ayant déplacé le plus de supporters à la coupe du monde 2018 (14 juin au 15 juillet) avec 23.706 billets achetés selon des chiffres de la FIFA repris par plusieurs médias.

Les Pharaons qui ont fait leur retour en coupe du monde après 28 ans de traversée du désert étaient versés dans le groupe A en compagnie de la Russie, de l'Uruguay et de l'Arabie Saoudite.

Mais en dépit de ce soutien, l'équipe de Mohamed Salah qui a perdu ses deux premiers matchs contre l'Uruguay (0-1) et contre la Russie (1-3), est éliminée au premier tour en attendant son dernier match du groupe contre l'Arabie Saoudite, ce lundi.

Après l'Egypte, le Maroc est le 2-ème pays africain le plus accompagné avec 19.403 supporters. Ce sont les deux seuls pays africains à faire partie du top 20 mondial dominé par la Russie, le pays organisateur avec 1 million 088.368.

Et derrière, il y a les Etats unis d'Amérique dont la sélection n'est pas présente mais qui a drainé 96.124. Le Brésil et l'Allemagne placés parmi les favoris comptent respectivement 74.639 et 68.818.

D'une manière générale, les Latino-Américains sont venus en masse et au côté des favoris comme le Brésil et l'Argentine, on note la venue en masse des Colombiens, des Mexicains, des Péruviens qui sont considérés comme les fans les plus chauds du Mondial russe.

Pour le Sénégal, on attend d'avoir les chiffres officiels même si les supporters des Lions ne doivent pas faire plus de 300 entre ceux venus directement de Dakar et les nombreux fans de la diaspora venus principalement des USA et de l'Europe très visibles en Russie.