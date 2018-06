Cote d'Ivoire: Dégâts des pluies diluviennes - Mariatou Koné apporte la compassion de l'Etat aux victimes du district d'Abidjan

Les victimes n'ont pas manqué d'exprimer leur reconnaissance au Gouvernement pour cette marque d'attention. « Je voudrais traduire toute ma reconnaissance aux responsables de notre pays qui sont à nos cotés dans cette épreuve. Ma maison a été détruite et j'ai perdu toute ma famille dans ce drame. C'est sur que j'habiterai plus jamais un quartier à risques » a confessé Karamoko Mamadou.

« La vie des ivoiriens et de tous ceux qui habitent la Cote d'Ivoire doit être préservée. Je vous exhorte à partir des zones à risques. Le Gouvernement ne tolérera plus les constructions où les habitations qui mettent en péril les vies.» a prévenu la Ministre.

Les victimes de dégâts matériels pour leur part, ont reçu une aide au relogement et un important don en vivres et non vivres composés de tonnes de riz, d'huile, de savons, de nattes, de matelas, de pates alimentaires etc

