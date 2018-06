Burkina Faso: «Talents du Faso» - Esaïe Minoungou remporte le premier prix

Les Burkinabè sont de plus en plus nombreux à venir se réfugier dans la région de Tombouctou… Plus »

«Nous avions pas eu cette chance et c'est pour cela que nous avons souffert. Cela plait aux gens lorsqu'ils voient chanter dans les quartiers mais malheureusement, c'est difficile pour ces jeunes d'évoluer. Il est donc nécessaire que les partenaires nous accompagnes», ajoute Franck Bandré, artiste comédien et membre de l'organisation.

Pour cette première édition, les organisateurs s'estiment satisfait et appellent les différents acteurs du secteur musique, à se mobiliser pour donner assez d'espaces aux plus jeunes.

Le deuxième, Eric Nikiéma (un single de deux titres + un clip vidéo et des gadgets) ; le troisième, Jean-Baptiste Coulibaly est reparti lui, avec la production d'un single d'un titre, un clip vidéo et des gadgets.

