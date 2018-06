Cote d'Ivoire: Valorisation du parc national du Banco - Salle multimédia et parcours sportifs inaugurés

Le parc national du Banco est désormais doté en son sein, d'une salle multimédia (centre de documention) et de parcours sportifs, avec pancartes d'informations et d'indications.

Ces aménagements qui sont l'œuvre de l'ensemble des clubs Lions de Côte d'Ivoire, ont été inaugurés le 23 juin, par la ministre de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable, Anne Désirée Ouloto, représentant le Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly.

En plus de ces réalisations, les donateurs ont offert de nombreux bacs à poubelle, en vue d'assurer la propreté à l'intérieur de ce parc, qui enregistre environ 20 000 visiteurs par an et considéré comme le "poumon vert" de la ville d'Abidjan.

Traduisant « les remerciements, les félicitations et les encouragements » du chef du gouvernement ivoirien, au Lions Club de Côte d'Ivoire, Anne Désirée Ouloto a déclaré : « Votre initiative est louable et exemplaire ».

Ainsi, a-t-elle invité toutes personnes morales et physiques à emboîter le pas à ce club service, qui selon ses dires, est « soucieuse de l'environnement. Mais aussi de la santé et du bien-être de la population, de par la réalisation de parcours sportifs, favorisant la pratique de sport de marche ou de course », au sein de cette aire protégée de 3474 hectares.

La ministre de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable a, en outre lancé un appel à l'endroit des locataires du parc national du Banco, à savoir les élèves de l'école de foresterie et autres, à adopter des gestes éco-citoyens, pour un environnement sain, au sein de cette forêt.

Au nom du Lions Club de Côte d'Ivoire, le président de Région 31 Demba Thiam, a relevé qu'à travers ce geste, ce club service veut démontrer son engagement à « contribuer à la préservation et la valorisation de la biodiversité, ainsi qu'à la santé de la population, par la pratique au quotidien d'activités sportives ».

Il a indiqué que ces aménagements vont se poursuivre au sein de ce parc par la construction d'une aire de jeux et d'un terrain de Maracana (football sur terrain restreint), pour un coût global estimé à 80 millions de F Cfa.

Demba Thiam a également souligné que cette action sociale des Clubs Lions de Côte d'Ivoire s'inscrit dans la continuité de la commémoration du centenaire du Lions Clubs International, créé depuis 1917.

Au terme de la visite des locaux de ce centre de documentation rénové et équipé, les Lions ont tenu à honorer le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et la ministre Anne Désirée Ouloto, par une remise de présents, pour leur concours à la réalisation de ces œuvres. Certains collaborateurs de la ministre ont également été honorés.

Signalons que dans le cadre de la réalisation dudit projet, un concours dénommé : « Projet centenaire Lions Clubs Banco », avait été ouvert aux étudiants de l'Ecole d'architecture d'Abidjan (Eaa), pour des propositions d'aménagement.

Les lauréats dudit concours, un groupe de cinq étudiants inscrits en Licence 2, au sein de cet établissement d'enseignement supérieur ont reçu à cette occasion les félicitations de la ministre Anne Désirée Ouloto.