Maroc: Accord de pêche Maroc/UE - Difficiles négociations en perspective

L'accord de pêche, jusqu'ici en vigueur, rapporte 40 millions d'euros par an à Rabat, dont 30 millions sont financés par l'Union européenne et 10 millions par les armateurs de pêche, sans compter les retombées socio-économiques liées à cette activité. «

Chaque année, environ 70 navires européens pêchent 83 000 tonnes de poissons dans les eaux marocaines, pour une valeur de 80 millions d'euros et cela, en vertu d'un accord qui arrive à son terme à la mi-juillet. Un nouveau round de négociations s'ouvre, ce lundi 25 juin, à Bruxelles, entre le Maroc et l'Union européenne pour le renouvellement de cet accord de pêche. Des négociations qui s'avèrent houleuses.

