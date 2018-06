Cote d'Ivoire: Commerce en ligne - La quinzaine de folie promotionnel pour célébrer le 6e anniversaire de Jumia

Six bougies pour célébrer six années bien remplies ! Tel est le sens de la rencontre qui a réuni, ce vendredi 23 juin 2018, à l'hôtel Palm Club, la direction de Jumia Côte d'Ivoire et une brochette de vendeurs de cette firme spécialisée dans le E-Commerce.

Le moins qu'on puisse dire, c'est que cet événement ne passera pas inaperçu. Dans la mesure où elle sera marquée par une quinzaine de folies en termes de promotions.

Prévu du 16 au 27 juillet 2018, l'événement a été donc lancé ce 23 juillet en présence de PDG de Jumia, à Abidjan spécialement pour la circonstance.

Après avoir salué la «belle performance de la Côte d'Ivoire» dans le E-commerce, Jérémy Hodara s'est dit «admiratif» de ce qui se passe sur les bords de la lagune Ebrié. «Vous êtes en train de changer ce pays. Avec vous, nous avons compris à quoi va répondre le business de demain», a-t-il déclaré, avec fierté, à l'endroit des vendeurs.

Pour sa part, le DG de la filiale ivoirienne, Francis Dufey, a salué ces performances en affirmant que «l'une de nos satisfactions, c'est l'assortiment. Nous avons quatre fois plus de produits que l'année dernière. Hier, nous étions à 40 000 produits.

Aujourd'hui, nous en sommes à 160 000. Grace à vous les vendeurs Jumia est devenu aujourd'hui un immense supermarché inégalable en Côte d'Ivoire», a-t-il indiqué.

«Jumia Anniversary », à l'instar des années écoulées, est une palette d'actions marketing qui vont s'étaler sur la quinzaine de jours, avec en prime des ateliers de formation à l'endroit des vendeurs.

Pour réussir ces deux semaines de promotion, le responsable markéting et la patronne des ventes, en plus du DG et du PDG, ont filé des tuyaux aux vendeurs pour leur permettre d'être prêts à relever tous les défis, dès le jour J.

Par ailleurs la direction de Jumia avec à sa tête le big boss, n'a eu de cesse de féliciter les vendeurs qui, ont-t-ils indiqué, « font un travail remarquable».

Aussi, cinq d'entre eux, jugés «plus performants et percutants » sont-ils repartis les bras chargés de cadeaux. En outre, la cerise sur le gâteau a été la prestation artistique avec un échantillon d'artistes en vogue. Entre autres, le groupe zouglou Magic Diesel et le faiseur de Coupé décalé, Safarel Obiang.