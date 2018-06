Togo: Koroki champion, Agaza relégué en D2 !

C'était déjà prévisible ce dénouement mais la confirmation était attendue. Et bien, c'est désormais chose faite. En haut de tableau comme en bas de tableau.

Avant cette 29ème journée du championnat national de football de D1, il ne manquait qu'une seule victoire pour les boys du coach Maurice Ntsoudjin. Et les joueurs de Tchamba le savaient très bien.

Ainsi, face à Agaza FC de Lomé condamné aussi à faire le match puisque dans la zone rouge et obligé de chercher six points dans ces deux derniers matches de la saison, ils n'avaient qu'une seule intention, scorer sans en encaisser le moindre but.

Chose qu'ils ont d'ailleurs bien réussi en inscrivant l'unique but de cette partie qui se jouait devant leur public à Tchamba. 1-0 ce fut le score à l'arrivée, en faveur de Koroki sacré champion de la saison 2017-2018 de la D1 au Togo.

Quant à sa victime du jour Agaza, c'est une défaite qui le condamne à la relégation en D2. Ainsi, après Koroki qui connait son sort depuis déjà plusieurs journées, c'est Agza qui suit.

Au même moment dans le bas du tableau, on note les victoires d'Espoir FC de Zio qui maintient le suspense jusqu'à la fin et aussi de Unisport qui met une pression légitime sur le premier non relégable, Foadan avec qui il a désormais le même nombre de point.

Verdict final donc pour ces trois clubs lors de la 30ème et dernière journée. Pour cette journée, Foadan recevra Maranatha alors que Espoir FC sera en déplacement pour jouer l'AS OTR et que Unisport sera reçu par Gbikinti. Ce sont là des matches sous haute surveillance.