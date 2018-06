Burkina Faso: Protection sociale au pays

Les Burkinabè sont de plus en plus nombreux à venir se réfugier dans la région de Tombouctou… Plus »

Et Paul Kaba Thiéba d'ajouter : « Le défi de l'opérationnalisation d'une assurance maladie qui tiendra compte des populations les plus démunies sera relevé parce que c'est un enjeu de solidarité nationale ». Sur les rapports soumis à leur approbation, les participants ont fait des suggestions devant contribuer à l'amélioration de la qualité des documents de synthèse lors des prochaines sessions du CNPS.

Selon le chef du gouvernement, l'existence de structures sociales dans les collectivités territoriale va permettre une meilleure prise en compte de la question de la protection sociale à travers les opérations de ciblage des personnes issues des couches les plus défavorisées sur l'ensemble du territoire national. Aussi, cela devra permettre, à terme, de mobiliser plus de moyens en faveur de la protection sociale au Burkina Faso.

