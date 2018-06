Burkina Faso: Programme Burkina Startups

Le Fonds burkinabè de développement économique et social (FBDES) a organisé du 21 au 23 juin 2018, à Ouagadougou, des sessions de formation à la mise en œuvre de projets d'entreprises innovantes dans le cadre du programme Burkina Startups.

«Comment réussir sa startup ?». C'est sous ce thème inaugural qu'a eu lieu le lancement des sessions de formation organisées par le Fonds burkinabè de développement économique et social (FBDES) au profit de jeunes entrepreneurs, le jeudi 21 juin 2018, à Ouagadougou.

Ces apprentissages sur l'appropriation de concepts de startups (jeunes entreprises) et d'innovation, le montage d'une startup, etc., s'inscrivent dans le cadre du programme Burkina Startups d'un montant de 10 milliards de F CFA. Pour le directeur général du FBDES, Blaise Kiemdé, des postulants ont été outillés pendant 72 h au programme afin de les accompagner à la mise en œuvre de leurs projets.

« Ce sont des jeunes qui ont besoin d'apprendre les formes d'intelligence par exemple financière et de connaître l'environnement économique pour mieux réussir leur projet de création d'entreprises», a-t-il déclaré. Le directeur général de Orabank, Martial Goeh-Akué a expliqué que pour réussir son entreprise, il faut cibler le marché, atteindre ses objectifs, développer un modèle économique et avoir des financements.

Il a conseillé les postulants au programme Burkina Startups d'éviter l'excès d'optimisme, d'être déterminés et passionnés, d'accepter la contradiction dans une équipe restreinte (d'au moins trois personnes et au plus neuf personnes). Il a, par ailleurs, indiqué que créer une société est une aventure entrepreneuriale qui permet d'avoir une somme d'expériences et d'expertises ''formidables".

« Vous devez croire à vos idées et lancez-vous quels que soient le projet et les difficultés », a-t-il recommandé aux adhérents de Burkina Startups.

Le conseiller spécial du Président du Faso, Moussa Kaboré a félicité l'initiative du FBDES pour la promotion de l'emploi et de l'auto-emploi, une priorité du programme présidentiel. Il a, en sus, encouragé les porteurs de projets qui se composent également de lauréats à l'édition 2017 de Burkina Startups à s'approprier les outils de concrétisation de leurs idées.

Le programme Burkina Startups approuvé, le 31 mars 2017, s'étale sur la période 2017-2021 pour favoriser la naissance et l'émergence de Petites et moyennes entreprises (PME) structurantes, innovantes et viables.

Lancé le 11 juillet 2017, Burkina Startups est à sa deuxième édition et enregistre 40 startups dont 12 en 2017 et 28 à sa première édition dont le bilan est jugé satisfaisant par ses promoteurs. Plus de 1500 jeunes entrepreneurs devraient prendre part à ces sessions de formation.