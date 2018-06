Burkina Faso: RapidPro, pour améliorer le système d'enregistrement des naissances

La Direction générale de la modernisation de l'état civil (DGMEC) avec l'appui du Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF) a organisé, les 12 et 13 juin 2018 à Dori, un atelier d'élaboration d'un plan de mise en œuvre et déploiement de la solution RapidPro dédiée à l'état civil dans la région du Sahel.

Les 26 communes de la région du Sahel seront dotées d'un dispositif d'utilisation de l'outil RapidPro dédié au secteur de l'état civil. Selon le constat fait par le gouverneur de la région du Sahel, le colonel-major Péguy Hyacinthe Yoda, le système d'enregistrement des faits d'état civil est marqué par des dysfonctionnements tant sur le plan juridique, institutionnel qu'organisationnel.

Pourtant, a-t-il déploré, l'état civil, base incontestable de l'enracinement d'une démocratie véritable et d'une bonne planification du développement durable, est une institution continue et obligatoire au Burkina Faso. Par ailleurs, il a confié que l'enregistrement à la naissance est considéré comme le premier droit de l'enfant, qui lui permet d'obtenir une identité juridique et de jouir d'autres droits.

Cependant, les données disponibles montrent que le taux d'enregistrement des naissances reste faible au Burkina Faso, d'une manière générale et, particulièrement dans la région du Sahel. En effet, alors que le taux d'enregistrement des naissances est de 96,5% en zone urbaine, il est de 74,7% en zone rurale.

Les disparités sont encore plus prononcées entre les régions. Ainsi, ce taux dépasse 95% dans certaines régions (Centre, Centre-Sud) alors qu'il est seulement de 40,6% au Sahel. Les écarts entre les taux sont aussi marqués entre les groupes les plus pauvres (61,2%) et les plus riches (96,7%).

Améliorer les supports d'enregistrement

Plusieurs raisons expliquent cet état de fait. Il y a, entre autres, l'inaccessibilité financière et géographique des services d'état civil, l'inadaptation de leur cadre juridique et le manque de spontanéité dans la déclaration et l'enregistrement des naissances.

Pour inverser cette tendance négative, l'administrateur de Programme protection de l'enfant bureau de zone UNICEF Sahel, Karim Sankara, a précisé que l'Etat burkinabè, avec l'appui technique et financier de l'UNICEF et de l'Union européenne, travaille à renforcer les capacités des services de l'état civil en vue d'améliorer les supports d'enregistrement. « L'élaboration d'un plan de mise en œuvre et de suivi du déploiement de la solution RapiPro permettra de concevoir, piloter et mettre à l'échelle facilement des services qui connectent directement avec un utilisateur de téléphone mobile, les taux de déclaration et d'enregistrement », a-t-il expliqué.

C'est dans cette dynamique que le gouvernement entend investir dans des programmations innovantes, dont la solution RapidPro dédiée à l'état civil. RapidPro est une plateforme d'échanges de données par SMS qui s'inscrit en amont dans le processus de déclaration de naissance. C'est un outil de notification et de collecte d'informations qui servira à déclarer le fait d'état civil dans les délais et également de production et de suivi des statistiques des faits d'état civil.

Avec cette plateforme, la qualité du système d'enregistrement de l'état civil se trouve amélioré à travers une interconnexion renforcée avec le système de santé, permettant de déceler le « sous-enregistrement et le « sur-enregistrement » des naissances. RapidPro est également une réponse à deux recommandations faites au ministère de la Santé et à celui de l'Administration territoriale et de la Décentralisation.

Il s'agit de veiller à l'interopérabilité du système de santé avec le secteur de l'état civil et promouvoir des partenariats solides entre les ministères chargés des télécommunications, de la santé et de l'enregistrement des faits d'état civil afin de faciliter la collecte et le traitement des données.

Au cours des travaux, le directeur générale de la modernisation de l'état civil, Maxime Bouda, a présenté à la centaine de participants, issus des organisations de la société civile, des structures déconcentrées de l'Etat, des collectivités territoriales et des partenaires techniques et financiers, la solution RapidPro sous toutes ses coutures. Le plan opérationnel de la plateforme a été élaboré.

De même, la structure technique chargée d'opérationnaliser le dispositif est mise en place avec un agenda précis. Dans cette lancée, la DGMEC a organisé, le 14 juin 2018 à Dori, un atelier de validation d'un projet de guide sur l'enregistrement des naissances avec les acteurs de l'état civil des mairies des quatre communes urbaines de la région que sont Dori, Gorom-Gorom, Djibo et Sebba.