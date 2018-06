Burkina Faso: Balle à terre

Les Burkinabè sont de plus en plus nombreux à venir se réfugier dans la région de Tombouctou… Plus »

Sans affirmer pouvoir venir à bout «à 100%» de l'hydre terroriste d'ici la fin de son mandat, Roch Marc Christian Kaboré a fait le constat de la «montée en puissance» du dispositif sécuritaire et de renseignements, traduisant, au passage, la reconnaissance de la nation aux forces de défense et de sécurité. Dans l'ensemble, selon le président du Faso, le navire Burkina est à flots, mais pour le mener à bon port, il convient que chaque acteur puisse mettre balle à terre.

Très précis et à l'aise sur les acquis du Plan national de développement économique et social, le président Roch Marc Christian Kaboré a annoncé qu'en deux ans et demi, au moins 190 mille emplois directs ont été créés sur les 650 mille prévus au terme de son quinquennat.

Il n'a pas évoqué non plus le recrutement de 16 mille Agents de santé à base communautaire (ASBC), la réalisation de plusieurs milliers de forages, la construction ou la normalisation de presqu'autant d'écoles.

Se projetant surtout sur l'autre moitié de son mandat, le chef de l'Etat n'a même pas fait cas de la réussite saluée par la communauté internationale de l'emblématique mesure de gratuité des soins pour les femmes enceintes et les enfants de zéro à cinq ans et qui profite à 30% de ses concitoyens.

Sur la question, le président du Faso s'est voulu très pédagogique. Selon lui, les trois points d'accords entre les syndicats et le gouvernement auraient pu faire l'objet d'un accord partiel avec la poursuite des discussions sur les deux autres points qu'il a clarifiés pour la première fois : la sécurisation du fonds commun (adoption d'une loi pour le consacrer) et le check-off (prélèvement à la source des cotisations syndicales).

