Burkina Faso: Second Compact du Burkina

Il a également fait savoir au journaliste que l'unité de coordination a formulé trois projets portant sur le renforcement de l'efficacité dans le domaine de l'électricité, l'accroissement de l'offre de l'électricité moins coûteuse et le projet réseaux et accès à l'électricité.

Pour lui, les projets éligibles pour le Compact doivent être à l'intersection de six critères. « Pour les critères, il s'agit de réduire les principaux freins à la croissance, avoir un taux de rentabilité économique élevé, avoir une durabilité à long terme, pouvoir être mis en œuvre dans un délai de cinq ans, avoir un profil de risque gérable et avoir un impact sur les pauvres », a insisté le coordonnateur national.

Pour le coordonnateur national de l'Unité de coordination de la formulation du second compact (UCF-Burkina), Samuel Tambi Kaboré, cette quatrième phase du processus fait suite à l'analyse des contraintes à l'investissement privé et à la croissance économique, à l'analyse des causes profondes des contraintes identifiées et la définition des projets du Compact.

La quatrième étape du processus de formulation du compact, consacrée aux études de rentabilité économique des propositions et d'impact environnemental et social, entre dans sa phase préparatoire. L'information a été portée à la connaissance des journalistes, le vendredi 22 juin 2018, à Ouagadougou, au cours d'une une conférence de presse.

L'Unité de coordination de la formulation du second compact du Burkina (UCF-Burkina) a animé une conférence de presse, le vendredi 22 juin 2018, à Ouagadougou. Avec les journalistes, les responsables de la coordination sont revenus sur le développement du second compact dans le pays des Hommes intègres qui entre dans sa phase d'études de faisabilité.

