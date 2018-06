Congo-Brazzaville: Face au manque d'électricité, les Brazzavillois se tournent vers les ciné-foot

Les coupures répétées et prolongées, les délestages, demeurent le lot quotidien des habitants de certains quartiers, malgré le fait que la puissance installée de l'énergie est passée de 89 à plus de 600 mégawatts ces vingt dernières années sur l'ensemble du pays.

« A chaque moment je préfère aller dans le ciné-foot où on a l'occasion de voir le match. On paie 200 FCFA. Il y a des matches à 100 FCFA aussi », explique un fan de foot.

« L'électricité fournie par la compagnie publique ne marche pas. Nous sommes servis trois jours dans la semaine et une journée c'est pour les délestages. La tension n'est pas bonne et le courant n'est pas stable », raconte-t-il. Dans ce ciné-foot comme ailleurs, les fans de foot déboursent entre 100 et 200 FCFA, quelques centimes d'euros, pour avoir accès.

Copyright © 2018 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.