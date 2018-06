Cote d'Ivoire: Inondation à Cocody - Démolition des constructions anarchiques dans les bassins d'orage

En application des résolutions prises lors de la réunion du Conseil National de Sécurité du 21 juin 2018, le Ministère de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme a entamé ce samedi 23 juin 2018, le processus de démolition des constructions anarchiques dans les bassins d'orage et sur les ouvrages d'assainissement et de drainage.

L'opération a débuté à Cocody, précisément au quartier Laurier 9 et alentours. Les bâtiments construits dans les bassins d'orages et faisant obstruction au passage de l'eau ont tous été détruits. Cette opération vise à faciliter l'écoulement des eaux de pluies et des eaux usées afin d'éviter les inondations.

L'opération est menée par la Brigade d'Investigation et de Contrôle Urbain du Ministère de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme.

Elle se déroulera en deux phases : une première visant essentiellement à pallier aux désagréments de la saison des pluies en libérant tous les passages d'eaux, et une seconde pour libérer définitivement ces bassins d'orages.

Les propriétaires ayant reçu auparavant des notifications et mises en demeure afin de libérer les lieux, l'opération s'est déroulée sans résistance majeure.