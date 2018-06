Togo: ATC lève le voile sur les jeunes talents de Kloto et d'ailleurs dès le 12 Août prochain

Une compétition qui allie football et culture (précisément les chants chorales), c'est la marque de fabrique de l'association "Afrique Terre de Culture" (ATC) et du comité d'organisation du Tournoi Renaissance Kloto.

Fidèle à son agenda et donc à la tradition, cette association que pilote le confrère Mileck Agbokou lance samedi prochain à Kpalimé, chef lieu de la préfecture de Kloto, la 4ème édition du Tournoi Renaissance Kloto 2018. Et pour cette édition, chose curieuse, 18 clubs prendront part à la compétition de football.

D'après le président de cette association qui continue de faire ses preuves en faveur du bien-être de la jeunesse togolaise et du vivre ensemble au sein des communautés togolaises, ces 18 clubs viendront "des préfectures du Golfe, de Lomé-Commune, de la préfecture d'Agou, de Kpélé Akata et de la préfecture de Kloto".

Et, contrairement à la 3ème édition qui était sous le parrainage du président de l'Université de Lomé, Professeur Dodzi Kokoroko, cette édition 2018 de l'évènement sportive des vacances que tous les fils et filles du Grand Kloto attendent, sera sous le parrainage d'un autre fils du milieu et qui a assuré de hautes fonctions dans la gestion du Togo, à savoir l'ancien Premier ministre, Arthème Séléagodji AHOOMEY-ZUNU.

Après le lancement, la compétition proprement dite démarrera d'après les informations qui nous ont été communiquées le 12 Août 2018 et sera abritée par deux terrains de jeu.

L'organisation rassure par la même occasion que tout est mis en oeuvre par rapport au calendrier réaménagé des activités scolaires et pédagogiques au Togo.

Toujours à son habitude, les matches d'ouverture et la finale quant à elles se dérouleront au Grand stade de Kpalimé, indique-t-on, toujours du côté de l'organisation.

Evoquant les équipes participantes à cette édition, le président de l'ATC, M. Agbokou, a aussi confié que de " sérieux prétendants pour le trophée cette année en l'occurence l'equipe détentrice du trophée le Dynamic FC de Kpalimé sans oublier le finaliste malheureux Réveil de Kpalimé" sont encore attendues ainsi que " le club de JJK de Kpélé Adéta et le centre Swallows de Hédzranawoé", qui réjoignent ainsi la longue liste des habitués de cette compétition.

En tout cas, promet-on, il y aura "beaucoup d'attractions à couper le souffler de la population de Kloto et ses enrvirons pendant les belles vacances".

En attendant donc que le ballon commence réellement par rouler sur les terrains retenus, on peut d'ores et déjà et sans se tromper dire que la succession de Dynamic FC est ouverte et sera très disputée. Wait and see !