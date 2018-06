Ethiopie: Une grenade lancée sur un meeting du Premier ministre

A quelques heures d'intervalles, l'Ethiopie et le Zimbabwe ont vécu, le week-end écoulé, les… Plus »

Abiy Ahmed a quitté les lieux précipitamment tandis que la confusion s'installait, selon un journaliste de l'Agence France presse (AFP) présent sur la place. Des spectateurs ont envahi l'estrade, après la déflagration. Ils ont arraché un drapeau éthiopien et l'ont remplacé par une ancienne version de l'étendard national et par un drapeau oromo, deux symboles des manifestations des deux dernières années.

En Ethiopie, une grenade a été lancée, dans la matinée de ce samedi 23 juin, dans le centre d'Addis Abeba, la capitale. L'explosion a eu lieu lors d'un meeting public du Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed. Le secrétaire général du gouvernement parle d'une attaque à la grenade annonce qu'il y a 83 blessés dont six dans un état critique et assure que le Premier ministre est sain et sauf.

