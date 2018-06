Congo-Kinshasa: Ouverture des bureaux de candidature pour les législatives et provinciales

La question de la liste des partis et regroupements politiques reconnus officiellement a fait couler encre et salive ces dernières semaines à Kinshasa. Finalement cette liste a été amendée, selon le chef de division Kasombo : « Cette liste-là a été corrigée. C'est celle-là qui est en exergue, qui est maintenant utilisée par le ministère de l'Intérieur ».

9H30 au bureau de réception et traitement des candidatures de Kingabwa à Kinshasa. Tout semble prêt. Le personnel électoral est installé et le matériel est fonctionnel. Le circuit du candidat est également fixé.

En RDC, la Commission électorale nationale indépendante (Céni) a ouvert officiellement ce dimanche 24 juin 2018 les bureaux destinés à la réception et au traitement des candidatures pour les élections législatives et provinciales. Ces bureaux seront ouverts tous les jours jusqu'au 8 juillet 2018.

