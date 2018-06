Burkina Faso: Pont primitif de Poa dans le Sanguié

Les Burkinabè sont de plus en plus nombreux à venir se réfugier dans la région de Tombouctou… Plus »

D'où la nécessité de migrer de part et d'autre. A cela s'ajoute le risque de noyade du fait de la précarité du pont actuel. De son côté, le député de la localité, Bienvenu Bationo, lui, dit avoir pris bonne note et promet de remplir sa mission de contrôle de l'action gouvernementale mais aussi des promesses de campagne.

Une déclaration qui réjouit le maire de Kyon, André Batiana. De l'importance du pont, ce dernier a souligné que le village est inégalement divisé en deux. Les terres fertiles sont au nord (le grenier du village) et les infrastructures sociales (écoles, CSPS, collège etc.), sont au sud.

«Je salue la compétence, la technicité et le savoir-faire des pères- fondateurs de ce pont. Mais sans détruire le pont en bois qui restera dans la mémoire des populations, nous allons construire un autre pont à côté (un dalot peut-être) afin de permettre aux populations d'aller et de venir, d'évacuer leurs malades en toute sécurité», a indiqué le patron des infrastructures.

Il a rassuré que le chef de l'Etat veut que dans un délai proche, le pont en bois soit un ouvrage d'art, voire un site touristique et non une passerelle.

Ainsi, ils ont utilisé des matériaux rudimentaires pour réaliser une passerelle. La structure, longue de plus de 200 mètres, est une colonne de bois soigneusement emboités et solidement liés les uns aux autres par du fer mou, le tout donnant l'aspect d'un plateau de balafon suspendu.

