Congo-Brazzaville: "Les Chroniques de Pointe-Noire / Pointe-Noire historique"

À peine le tome 2 sorti en mai dernier, Kendrik prépare déjà des nouvelles Chroniques avec la même volonté et le désir de réhabiliter la mémoire de Pointe-Noire, Ponton La Belle ou Ndindji, et lui redonner toute son âme.

L'évocation de l'histoire de la ville océane, ce sont aussi ses monuments et ses places centrales : le port, le phare, la gare ferroviaire, les pompes à eau dans les quartiers, les écoles, les églises, les marchés, etc. Autant de marqueurs revisités ici par le regard d'un enfant de la ville mais aussi par l'adulte qui a depuis quitté ses terres mais qui y reste attaché.

La ville s'est aussi construite une identité autour de deux activités phares que sont l'exploitation du pétrole et l'exploitation forestière. Parler de l'histoire de Pointe-Noire, c'est aussi le prétexte pour parler de l'histoire du pays, de la sous-région d'Afrique centrale, de l'Afrique en général et même du monde.

Au fil des pages, le lecteur apprend que la ville s'est construite autour de peuples venant du monde entier, généralement pour y travailler. Certains se mélangeant aux autochtones et d'autres pas. Les noms de plusieurs familles ponténégrines témoignent justement de cette mixité et diversité culturelle.

Après le tome 1 dans lequel l'auteur parle des Hommes et des Vies, des figures emblématiques qui ont marqué la ville sur la façade atlantique, la suite, "Pointe-Noire historique", constitue la continuité du récit à la découverte de Pointe-Noire, ville singulière et magique.

