Congo-Kinshasa: Norme ITIE - Le Congo bientôt fixé sur son nouveau statut

En rappel, le Congo a adhéré à l'ITIE en 2004 et a acquis son statut de pays conforme en 2013. Depuis deux ans, le pays a enregistré de nombreuses plaintes. D'après la norme ITIE, ce n'est pas parce qu'un pays est conforme qu'il est tout à fait exempt de corruption. La conformité signifie plutôt que l'information nécessaire est bien transmise et que des améliorations sont en cours.

Mais quel que soit le dénouement de la réunion de Berlin, a promis le ministre, le gouvernement congolais va poursuivre ses efforts dans les réformes, à travers l'intégration de la transparence dans son système national de gouvernance et de gestion. Le gouvernement s'engage alors à publier tous les contrats pétroliers, gaziers, miniers et forestiers qu'il signe. Pour cela, seront publiés à nouveau les rapports d'audit sur la commercialisation de la part du brut de l'Etat ainsi que les rapports KPMG pour les exercices 2014-2016 attendus dans les prochains jours, a annoncé Charles Nganfouomo.

Pour le gouvernement, l'atelier national sur l'appropriation des recommandations est une occasion de renouer avec la partie civile. « Cette démarche multipartite de l'initiative consistait à travailler de façon conviviale avec la société civile, à soutenir et favoriser ses activités dans le cadre de suivi des politiques publiques, des droits de l'homme, de la bonne gouvernance, de la lutte contre la corruption... », a déclaré Charles Nganfouomo, ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur, chargé de la Décentralisation et du développement local.

Du côté de la société civile, on déplore le rétrécissement de l'espace civique qui réduit sa marge de manœuvre. Le vice-président du bureau local, Christian Mounzéo, a appelé les pouvoirs publics à pouvoir garantir l'indépendance et la liberté d'expression aux acteurs de la société civile.

Un moment déterminant, puisqu'il s'agissait de s'approprier les recommandations et mesures correctives du rapport de validation ITIE du Congo. En avril 2017, le pays avait déjà reçu une évaluation post « conformité » pour vérifier le niveau du respect des principes et exigences de l'ITIE. Des préoccupations ont été formulées parmi lesquelles l'irrégularité dans la publication des données et informations.

Quelques jours avant l'ouverture de la rencontre cruciale, les parties prenantes, à savoir le gouvernement, les organisations de la société civile, les représentants des sociétés pétrolières, minières et forestières, les partenaires techniques et financiers, se sont rencontrées le 22 juin à Brazzaville, pour tenter de rapprocher leurs vues.

Le Conseil d'administration international de l'Initiative pour la transparence dans les industries extractives (ITIE), qui se réunira les 28 et 29 juin à Berlin, en Allemagne, devra décider de la possibilité pour la République du Congo de conserver ou non son statut de « pays conforme ».

