Togo: Et Dama Dramani relève déjà des manquements sur la nouvelle assemblée nationale 'chinoise'

Dépassé par les diverses tentatives de régulariser les choses, Dama DRAMANI sonne la fin de la recréation : « on aurait pu adapter la salle à la réalité. Monsieur le technicien, c'est très simple. Adaptez les micros sur la base de 91 députés que nous sommes. Et puis, vous allez fixer la place de chaque député ».

Certainement, quelque chose cloche à quelque part. Les chinois ont installés 161 micros dans la salle et les réglages ont été faits de sorte que, avant qu'il n'i ait possibilité de vote, le nombre de dépités présents identifiés par les micros atteignent le quorum qui est de 161 : 2 + 1 = 81,5 soit 82 députés. Or, l'actuelle législature togolaise compte 91 avec un quorum de 46.

Par exemple, par la méthode mécanique, on a dénombré 77 députés. Mais avec l'option de micros, on est arrivé à 68. Même au temps du vote, ils n'ont pas non plus utilisé les micros pour le faire ; ils ont procédé par l'ancienne formule de mains levées.

