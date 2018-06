Afrique: Le changement climatique et les conflits freinent la mise en œuvre des objectifs de développement durable

Le changement climatique, les conflits, les inégalités, la persistance de la pauvreté et de la famine et l'urbanisation rapide remettent en question les efforts des pays pour atteindre les objectifs de développement durable (ODD), selon un rapport de l'ONU publié mercredi à New York.

Le Rapport 2018 sur les objectifs de développement durable présente un aperçu des progrès accomplis vers la réalisation des objectifs, qui ont été adoptés à l'unanimité par les pays membres des Nations Unies en 2015. Il montre que les conflits et le changement climatique ont été les principaux facteurs contribuant à un nombre croissant de personnes confrontées à la faim et aux déplacements forcés.

Pour la première fois depuis plus d'une décennie, le nombre de personnes qui ont faim dans le monde a augmenté, passant de 777 millions en 2015 à 815 millions en 2016.

Selon le rapport, les conflits sont désormais l'un des principaux moteurs de l'insécurité alimentaire dans 18 pays. En 2017, le monde a connu la saison des ouragans la plus coûteuse dans l'Atlantique Nord, entraînant des pertes économiques mondiales attribuées aux catastrophes à plus de 300 milliards de dollars.

Le changement climatique et les conflits ont aussi été un frein important aux progrès vers l'accès universel aux services d'eau et d'assainissement.

En 2015, 2,3 milliards de personnes n'avaient toujours pas accès à un niveau basique d'assainissement et 892 millions de personnes ont continué à pratiquer la défécation à l'air libre. En 2016, il y avait 216 millions de cas de paludisme contre 210 millions en 2013 et près de 4 milliards de personnes étaient sans protection sociale en 2016.

Mais le rapport n'est pas complètement négatif. Il constate que plus de gens mènent une vie meilleure qu'il y a dix ans. La proportion des travailleurs dans le monde faisant vivre leur famille avec moins de 1,90 dollar par personne et par jour a considérablement diminué au cours des deux dernières décennies, passant de 26,9% en 2000 à 9,2% en 2017.

Le taux de mortalité des enfants âgés de moins de cinq ans a baissé de près de 50% et dans les pays les moins avancés, la proportion de la population ayant accès à l'électricité a plus que doublé entre 2000 et 2016.

« La transition vers des sociétés plus durables et plus résilientes nécessite une approche intégrée qui reconnaît que ces défis - et leurs solutions - sont interdépendants », a déclaré le Secrétaire général adjoint des Nations Unies aux affaires économiques et sociales, Liu Zhenmin.