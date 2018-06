Cote d'Ivoire: Mort suspecte - Le petit Excel Konan retrouvé mort dans un domicile à Marcory

Un enfant d'à peine 3 ans se serait noyé dans la piscine du voisin de ses parents. Comme une traînée de poudre, la mort du petit Excel Corneil Konan, âgé de 3 ans à peine, a fait le tour des réseaux sociaux la semaine écoulée. Pour mieux comprendre cette autre histoire qui fait penser au petit Bouba de Williamsville, nous décidons de nous rendre auprès de la famille éplorée.

Rendez-vous est donc pris avec dame Kouakou flore Esther, la mère du défunt, pour le 22 juin. Il est 12h04, ce vendredi, sous une fine pluie, lorsque notre équipe de reportage franchie le portail du quartier Groupement foncier à Marcory. Le véhicule estampillé du macaron Fraternité Matin attire plus d'un.

Les gens s'imaginent certainement l'objet de notre présence. C'est sans difficulté que le lieu du rendez-vous est repéré. «Prenez la ruelle juste à votre droite, allez au fond, vous verrez un garage. C'est le portail de droite... », indique le premier jeune homme que nous interrogeons.

Excel, l'autre Bouba ?

Le garage est contigu à la clôture qui sépare le quartier d'une partie de l'échangeur du 3e pont. A gauche, une belle villa clôturée avec une mosquée à l'extrême droite. Nous saurons plus tard que c'est dans cette concession que le corps sans vie du gamin a été découvert. L'habitation des parents du petit Excel est à droite. A l'entrée, un portail de couleur ocre dégradée est entre-ouvert.

A l'intérieur, un groupe de personnes est installé dans un espace qui sert de garage de la cour. Après les civilités, nous sommes rejoints par une jeune dame à la petite silhouette et habillée en pagne.

Elle a l'air très épuisée, avec un visage fermé et les yeux rouges. « C'est moi que vous avez eue au téléphone... », Lance-t-elle à notre endroit. La pièce qu'elle habite avec Konan Mathias, son mari et père d'Excel est juste à côté. C'est un studio avec un petit espace fermé qui fait office de terrasse.

Des dames, certainement des familles et voisines sont installées par terre. Juste après elles, la chambre à coucher du couple. Le père de famille qui était en communication dans la douche nous rejoint et s'installe sur le lit avec son épouse. C'est dans ce décor que dame Flore Kouakou, qui a vécu les derniers instants avec son fils, raconte la mésaventure.

Le mercredi 20 juin, elle se rend, comme à ses habitudes, tôt le matin à l'église pour la messe de 6h. Loin de penser que ce jour serait de triste mémoire. Toujours est-il que cette jeune dame est marquée à jamais.

Après donc l'église, elle est obligée de revenir à la maison, puisque la dame chez qui elle devrait se rendre pour une séance de massage a eu un empêchement. « Quand je suis entrée autour de 9h30 voire 10h, l'enfant venait de se réveiller et c'est moi qui lui ai donné sa bouillie... », explique péniblement la mère effondrée.

Après son petit déjeuner, l'enfant jouait avec le téléphone portable de sa mère, lorsque cette dernière reçoit un coup de fil. L'enfant profite pour rejoindre dehors son petit copain âgé de 5 ans, qui est le fils de la voisine d'à côté et avec lequel il a l'habitude de jouer.

Environ 10 min après, la servante veut lui faire prendre son bain. Elle demande à sa patronne où se trouve l'enfant. «Poutchou, (petit nom d'Excel) est dehors avec Loïs... », lance cette dernière sans grande attention. C'est lorsque la fille de ménage revient à la charge que la mère sort de la chambre.

Elle retrouve son petit copain seul dehors. A la question de savoir où est passé son ami, le gamin répond en indiquant le portail de Djiré Alpha, la maison d'en face distante d'environ une vingtaine de mètres.

Mon fils avait du bleu sur les plis des deux coudes...

«Je demande au vigile assis devant le portail s'il n'a pas vu mon fils. Il répond par la négative. Je suis revenu trois fois vers lui. Il m'a répondu qu'il n'a pas vu l'enfant... », explique Flore Kouakou entre deux sanglots. Notre entretien s'interrompt un moment, puisqu'elle doit prendre un coup de fil. Dès qu'elle décroche, ouf, l'ambiance devient intenable. Elle crie, pleure de toutes ses forces, se roule par terre.

Les dames d'à côté réussissent tant bien que mal à la calmer. La maison est lourde d'émotion. Petite pause, mais nous sommes obligés de continuer notre entretien. C'est aussi cela le métier de journaliste: affronter les réalités en face. Elle se calme et continue le récit. N'ayant pas vu son fils, elle décide de mener les recherches un peu plus loin dans la cité.

C'est en ce moment qu'elle voit la fille de ménage de Djiré, le principal suspect, revenir du marché. «Je l'ai suivie dans la cour de son patron pour lui demander si elle n'avait pas vu mon fils.

Elle m'a dit non tantie, j'étais au marché. Au même moment, le vigile me dit de sortir immédiatement et qu'aucun enfant n'entre chez son patron... .», Raconte Flore Kouakou. Qui va donc plus loin dans le quartier, accompagnée d'autres personnes, à la recherche de son fils.

«Pendant que j'y étais, mon beau m'appelle pour me dire que M. Djiré a envoyé sa servante appeler la mère de Excel. Pendant que je courais vers chez lui, j'ai vu Djiré sortir au volant de son véhicule de type 4x4. Je vais quand même. Entretemps, le vigile qui était tout le temps dehors est maintenant dans la cour et me parle à travers le portail pour me dire d'attendre que son patron est sorti... ».

Non satisfaite, elle revient chercher celui qui l'a jointe tout à l'heure par téléphone pour repartir ensemble chez les Djiré. C'est en ce moment qu'elle voit Djiré revenir chez lui accompagné de gendarmes. « Je suis la mère de l'enfant », lance-t-elle à l'endroit de Djiré.

«Un gendarme me tient par la main et me dit, venez. Je rentre, je vois mon enfant couché... il avait du bleu sur les plis de ses deux coudes, sa tête pendait sur le côté comme si son cou était cassé, son ventre était normal mais ses mains et ses pieds étaient blancs et on me dit qu'il s'est noyé dans la piscine ; même s'il était mouillé», raconte la mère à chaudes larmes. Ce que le père de l'enfant, qui a eu accès au corps de son fils à la morgue, confirme.

Portail toujours fermé, piscine protégée

Après la découverte macabre, Flore raconte que les gendarmes lui ont demandé de sortir des lieux du crime. «C'est en notre absence qu'ils ont fait venir un corbillard pour enlever la dépouille de mon fils... ». Cette rocambolesque affaire continue d'alimenter les conversations dans le quartier où les habitants continuent de se poser des questions.

Selon un habitant qui a requis l'anonymat, personne dans le quartier ne peut prétendre connaître l'intérieur de la maison de Djiré, à plus forte raison un enfant.

«Son portail est toujours hermétiquement fermé, on ouvre que lorsqu'il veut sortir ou entrer. En plus, le vigile est toujours assis devant. A la faveur de cette affaire, nous avons découvert que la piscine de Djiré est bien protégée d'une clôture métallique avec un petit portail qui a un crochet et un cadenas.

Comment un enfant de trois ans à peine a pu avoir accès à la cour, de surcroît à la piscine, avec tout ce dispositif de sécurité. Autre chose. Qui a sorti l'enfant de la piscine, puisqu' à l'arrivée des forces de l'ordre, personne dans la cour n'était mouillé. On ne nous dira pas qu'il a été retiré de la piscine avec une fourche... », raconte ce témoin.

La police criminelle qui a reçu la plainte des parents a ouvert une enquête, qui répondra certainement aux questions essentielles que se pose le voisinage.