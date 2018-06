C'est un des thèmes majeurs que les participants ont abordé, lors du1er forum 2018 AMRTP-Associations des consommateurs, tenu du 21 au 22 juin 2018 à Bamako. Organisé par l'Autorité malienne de régulation des télécommunications et des postes (AMRTP), en partenariat avec les associations des consommateurs du Mali, le forum entre dans le cadre de la mise en œuvre de la mission de sensibilisation et de défense des consommateurs.

Le forum a été notamment marqué par des débats autour de la loi n°2017-016 du 12 juin 2017 portant règlementation du secteur postal et enjeux de la régulation postale.

Les échanges ont porté aussi sur la lutte contre la cybercriminalité, la protection des données personnelles, les enjeux de l'économie numérique dans notre pays. Le forum a été également l'occasion pour l'AMRTP de dévoiler les résultats d'un des contrôles d'audit de qualité réalisés en 2018.

Pour le président directeur général de l'AMRTP, Cheick Sidi Mohamed Nimaga, il est impossible aujourd'hui de déterminer les limites de l'évolution du secteur de la téléphonie et des technologies de l'information et de la communication tant cette évolution offre des services de plus en plus innovants, répondant à nos besoins et facilitant notre quotidien.

«Avec l'amélioration de la bande passante, l'arrivée de la 4G sur les Smartphones, la présence de la fibre optique jusque dans les foyers et l'accessibilité des réseaux sociaux à travers les services par contournement (OTT), le consommateur est plus que jamais tenté à plus d'exploration et donc, exposé à plus de dangers. Raison pour laquelle, l'AMRTP tente de faire en sorte que les consommateurs soient avisés», a-t-il souligné.

Par ailleurs, Cheick Sidi Mohamed Nimaga s'est intéressé au cas de la poste. « Si le secteur des télécommunications et des TIC connait une évolution certaine au Mali, il est aujourd'hui triste de remarquer la baisse des activités au niveau du secteur de la poste », a- t-il déploré.

Avant de souligner : « la poste qui vient de bénéficier d'une nouvelle loi mérite l'attention de tous ». Pour ce faire, l'AMRTP a inscrit cette nouvelle loi au programme du forum.